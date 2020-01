Eleonora Daniele, la dedica su Instagram alla figlia in arrivo: “Non so se ti resisterò” (Di domenica 26 gennaio 2020) Nonostante sia sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata, questa volta Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le emozioni e ha affidato ad un dolce messaggio su Instagram tutta la sua felicità per la nuova vita che sta per nascere dal suo grembo. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web, per la tenerezza che esprimono. La conduttrice è in dolce attesa della sua primogenita, una femminuccia che si chiamerà Carlotta. Questo fantastico viaggio è appena a metà, ma il desiderio di conoscere la piccola è già enorme. Eleonora ha condiviso con i suoi fan l’immensa gioia per l’avventura che sta vivendo, rivelando tra l’altro di aver iniziato a sentire i primi movimenti della sua bimba. “L’attesa di conoscerti… sento che anche tu scalpiti qui dentro” – ha confessato su Instagram, a didascalia di una foto in ... dilei

zazoomnews : Eleonora Daniele scrive a sua figlia: “Immaginare come sarai è un’emozione unica” - #Eleonora #Daniele #scrive… - zazoomnews : Eleonora Daniele scrive a sua figlia: “Immaginare come sarai è un’emozione unica” - LaLory05259983 : @likeirisheyes @delilahvipic @lenci72 Nella seconda edizione del GF c'é stago il ripescaggio dopo l'espulsione di u… -