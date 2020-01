"Dietro la Megxit c'è la mamma di Meghan Markle" (Di domenica 26 gennaio 2020) Dietro la “Megxit” si nasconde il ruolo cruciale giocato dalla suocera del principe Harry. Stando a quanto riportato dal Daily Mail Doria Ragland, mamma di Meghan Markle, sta offrendo tutto il suo supporto alla figlia e al genero dopo la loro decisione di abbandonare la vita da membri senior della famiglia reale.Inoltre, sembra che la donna abbia contribuito a convincere la coppia a portare avanti il loro progetto di libertà. In questi mesi, fonti vicine a Harry e Meghan avevano rivelato come il Principe vedesse nella suocera una seconda madre.“È una donna molto serena e molto forte“, rivelano gli insider al Daily Mail. “Lei per loro c’è sempre: li accudisce, ascolta i loro problemi, è molto materna. Doria è sempre stata accanto a sua figlia Meghan, ma ora è diventata un punto di riferimento anche per Harry. ... huffingtonpost

selcinosa : RT @HuffPostItalia: 'Dietro la Megxit c'è la mamma di Meghan Markle' - HuffPostItalia : 'Dietro la Megxit c'è la mamma di Meghan Markle' -