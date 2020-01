Cresce l’affluenza alle urne. Record di votanti in Emilia-Romagna. 58,82% alle 19, nel 2014 era al 30,89. In lieve rialzo anche in Calabria (35,52%) (Di domenica 26 gennaio 2020) Seggi aperti fino alle 23 in Emilia-Romagna e in Calabria per le elezioni Rregionali. In Emilia-Romagna sono chiamati al voto circa 3,5 milioni cittadini in 4.520 sezioni nei 328 comuni della regione. In Calabria gli elettori potenziali sono un milione e 800 mila. Affluenza in lieve rialzo in Calabria. Secondo i dati pubblicati dal Viminale, in tutti i 404 Comuni al voto, l’affluenza alle 19 è stata del 35,52%, in aumento rispetto al 34,68% delle precedenti regionali del 23 novembre 2014. Affluenza in deciso rialzo, invece, in Emilia Romagna dove, sempre secondo i dati del Viminale, in tutti i 303 Comuni al voto alle 19 è stata del 58,82%, in aumento rispetto al 30,89% delle regionali del 2014. L'articolo Cresce l’affluenza alle urne. Record di votanti in Emilia-Romagna. 58,82% alle 19, nel 2014 era al 30,89. In lieve rialzo anche in Calabria (35,52%) sembra essere il primo ... lanotiziagiornale

