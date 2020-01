Cillian O’Driscoll ha perso la vita mentre era all’asilo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il piccolo Cillian O’Driscoll, di soli quattro anni, ha perso la vita durante uno dei suoi pisolini all’asilo. Il tutto è accaduto al nido Kinder Care, di Ballincolling, a Cork, in Irlanda. Ora la polizia sta indagando sulla questione, poiché ci sono delle domande a cui i genitori ancora non trovato una risposta. La comunità, proprio come la famiglia del piccolo, sono rimaste sconvolte e vogliono capire la verità su ciò che è accaduto in quella scuola e in quelle ore. Secondo le informazioni che sono state rese note, a Cillian era stata diagnosticata una forma di autismo e per questo, in asilo aveva una persona che doveva dedicarsi solo per lui. Quest’insegnante avrebbe dovuto controllarlo in ogni momento e durante l’ora del risposino, avrebbe dovuto controllarlo ogni dieci minuti, per evitare che gli accadesse qualcosa di tragico. In quella giornata, invece, è ... bigodino

