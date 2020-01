Bonaccini fa vincere ancora la Sinistra: il governatore si riconferma (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Sinistra si è ritrovata nel nome di Stefano Bonaccini, una vittoria annunciata ma non scontata. Dopo mesi di durissima campagna elettorale, Stefano Bonaccini candidato del centroSinistra in Emilia Romagna conferma per altri cinque anni la sua posizione. Il centroSinistra Da Roma a Milano, passando per Catania e Bari quella di Stefano Bonaccini è la … L'articolo Bonaccini fa vincere ancora la Sinistra: il governatore si riconferma proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

lucianonobili : Salvini ha iniziato la campagna dando ai militanti della Lega un solo comandamento: non parlate di #Bonaccini, non… - Capezzone : +Supersintesi+ Se davvero #Bonaccini dovesse perdere e la #Borgonzoni vincere, le #sardine resteranno una meteora,… - fattoquotidiano : Emilia-Romagna, Bonaccini: “Mihajlovic sostiene la Lega? Lo faccia pure, io gli auguro di vincere la partita più im… -