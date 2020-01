Ballando con le stelle, Carolyn Smith: “Sono scoppiata a piangere” (Di domenica 26 gennaio 2020) Carolyn Smith in collegamento a Settimana Ventura: “Mi sono messa a piangere perchè…” Non poteva mancare una sorpresa di Carolyn Smith per Milly Carlucci nella puntata di Settimana Ventura di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Simona Ventura ha infatti ospitato e intervistato la padrona di casa de Il cantante mascherato, nonché conduttrice di Ballando con le stelle 2020, che partirà fra qualche tempo, facendo intervenire in collegamento colei che da sempre è la colonna portante della giuria di Ballando con le stelle: Carolyn Smith. Mostratasi con un casco da pilota, essendo intervenuta in collegamento dal Museo della Ferrari di Maranello, Carolyn Smith ai microfoni di Settimana Ventura ha ammesso: Io non sono mai stata un’appassionata di Formula 1, ma oggi appena sono entrata qui ho iniziato a piangere perchè l’emozione è stata immensa. Ballando con le stelle ... lanostratv

