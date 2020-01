Antonella Elia al GF Vip tira una frecciatina a Simona Ventura (Di domenica 26 gennaio 2020) Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi in casa uno spezzone della trasmissione di Piero Chiambretti con Francesca Barra e Simona Ventura intente a commentare alcune esternazioni dispregiative di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini. E se Francesca Barra ha dichiarato che Antonella Elia andrebbe squalificata dal Grande Fratello Vip, Simona Ventura c’è andata più cauta limitandosi a dire che secondo lei l’Elia è “regredita”. Il termine tuttavia non è piaciuto ad Antonella, che ha commentato poco dopo: “Simona ha detto che sono regredita, ma perché lei è evoluta?“. Antonella Elia, le dure parole contro la Barra “Quella mia collega la Barra quando torno se la vedrà con me. Quando torno da Chiambretti vedrà. Adesso ho una nuova nemica. Dice che mi devono cacciare dal GF? Ma devono cacciare ... bitchyf

trash_italiano : Il rossetto di Antonella Elia dopo il bacio di 5 minuti. #GFVIP - trash_italiano : Nel bene e nel male, Antonella Elia sta portando avanti questa edizione signori. #GFVIP - trash_italiano : Antonella Elia che ascolta Adriana Volpe mentre difende Fernanda. #GFVIP -