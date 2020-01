Tre regole per investire /3 – Inserite il pilota automatico e lasciatevi trasportare (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel processo di controllo (e autocontrollo) dei propri investimenti visto nelle ultime settimane (qui e qui) occorre analizzare l’ultimo passaggio fondamentale per il risparmiatore alle prime armi: inserire il pilota automatico. Che i mercati non possano solo salire lo sappiamo tutti. Così come tutti, nei momenti peggiori, ci diciamo: “Nelle discese più profonde si colgono le migliori opportunità”. Peccato però che quando poi ci si trova a tu per tu con un calo del 50%, le teorie crollano e le emozioni (negative) dominano. La verità, infatti, è che appena i mercati iniziano a scendere riaffiorano i comportamenti irrazionali, e con questi la voglia di entrare e uscire dai mercati, anticipare i crolli, investire nei minimi per uscire sui massimi: comportamenti che nel 99,99% dei casi non riescono mai a produrre l’effetto desiderato. I mercati (azionari, obbligazionari o di ... ilfattoquotidiano

