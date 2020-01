The Last of Us: spuntano online le immagini di un cortometraggio animato cancellato (Di sabato 25 gennaio 2020) Stando a quanto scoperto dai nostri colleghi di IGN e Nerd4.life, tempo fa Sony aveva in cantiere un cortometraggio animato di The Last of Us, un piccolo film che avrebbe narrato in pillole l'avventura di Joel e Ellie. Sfortunatamente, si tratta di un progetto che non ha mai visto la luce del sole, essendo stato cancellato in corso d'opera.Sull'argomento è intervenuta anche Oddfellow, la compagnia che si stava occupando di tale film:"Sull'onda di The Last of Us Parte 2, ci era stato chiesto di creare un piccolo film emotivo incentrato su Joel e Ellie, dove ricordavano la drammatica storia del titolo originale. Il nostro obiettivo era reinterpretare ogni singolo capitolo del gioco con un piccolo twist visivo. Utilizzando degli espedienti narrativi avremmo potuto mescolare stili diversi e viaggiare senza stacchi fra il passato e il presente. Alla fine, Sony ha deciso di non proseguire ... eurogamer

giroditalia : Happy Birthday to the last Maglia Ciclamino powered by @segafredoitalia of #Giro d’Italia: Pascal Ackermann! | Buon… - noirvelvette : @budakafeksi SKDKFJFJFKF THE LAST PIC - Eurogamer_it : Pubblicate online le immagini di un cortometraggio animato cancellato su #TheLastOfUs, che sfortuna! -