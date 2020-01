TERREMOTO TURCHIA, in un video tutta la potenza della terribile scossa (Di sabato 25 gennaio 2020) V1 Un sisma di magnitudo 6.8 ha sconvolto la TURCHIA colpendo il distretto di Sivrice, in una regione montagnosa nella provincia di Elazig, sulla parte orientale del paese. Erano le ore 18.55 di venerdì 24 gennaio quando la terra ha tremato in modo così intenso, provocando enormi danni e vittime. Sono almeno 29 le persone rimaste vittime del TERREMOTO, mentre oltre 1200 sono i feriti. I soccorritori sono ancora all'opera per cercare di estrarre le persone rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati a Elazig. Diverse persone sono state salvate e recuperate da sotto le macerie. La situazione è ancora più critica sui paesini di montagna più isolati, alcuni dei quali ancora irraggingibili e soprattutto disastrati. Il TERREMOTO ha avuto profondità molto superficiale con ipocentro a circa 10 chilometri, risultando così piuttosto energico a livello ... meteogiornale

