Taglio del cuneo fiscale, come cambiano le buste paga degli impiegati pubblici (Di sabato 25 gennaio 2020) Per oltre 3,1 milioni di dipendenti pubblici l’operazione del Taglio del cuneo fiscale in vigore da luglio produrrà un incremento del netto in busta paga che nel 2020 oscillerà da un picco massimo di 100 euro medi mensili per i ministeriali ad un picco minimo di 5,79 euro per i i dipendenti amministrativi del comparto università. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore, che spiega che la misura interessa direttamente non solo i lavoratori dipendenti del privato (in primis operai e impiegati), ma anche la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici con redditi annui fino a 40mila euro. Restano fuori in meno di 100mila persone nella Pa: magistratura, presidenza del consiglio, carriere diplomatiche e prefettizie, Authority, dirigenza. Dal 1° luglio, come detto, il bonus Renzi di 80 euro aumenta a 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Chi, invece, percepisce ... nextquotidiano

