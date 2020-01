Sigarette elettroniche dannose per il feto, lo dice l'Oms (Di sabato 25 gennaio 2020) Alessandro Ferro Un lungo report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia sui numerosi rischi legati alle Sigarette elettroniche, tra cui numerosi decessi per lesioni polmonari L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ci mette in guardia dalle Sigarette elettroniche lanciando un grido d'allarme. "Sono dannose per la salute e non sono sicure”, soprattutto se ad utilizzarle sono le donne incinte e gli adolescenti. In un documento pubblicato sul sito ufficiale viene esplicitamente richiesta una "regolamentazione laddove non siano vietate”. A correre i rischi maggiori legati all’uso delle e-cig sono le donne in gravidanza perché “possono danneggiare il feto in crescita” e gli adolescenti poiché la nicotina in esse presenti crea “dipendenza nel cervello in via di sviluppo”. Una delle cause è dovuta alle numerose tipologie di aromi diversi, addirittura 15 ... ilgiornale

