Roma, i convocati di Fonseca per il derby. Tornano Pastore e Perotti (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, sono 22 i convocati di Fonseca per il derby contro la Lazio. All’interno dell’elenco Tornano Perotti e Pastore Al termine della sua conferenza stampa, Paulo Fonseca ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati per il derby. All’interno dell’elenco figurano anche Pastore e Perotti, due recuperi importanti per la Roma. Ecco tutti i nomi: Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato. Difensori: Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Pastore. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Kluivert, Perotti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

