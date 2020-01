Protagonista de Il Collegio piange dopo esser stato vittima di un’aggressione omofoba (Di sabato 25 gennaio 2020) “Sei un fr**io di merda”, “Sei un ricch**ne”: sono questi alcuni insulti omofobi che s’è sentito dire Youssef, Protagonista della terza edizione de Il Collegio, che qualche giorno fa ha rischiato di prendere le botte da un gruppo di ragazzi che lo hanno etichettato ed insultato perché creduto gay. Youssef, come raccontato a Webboh.it, non è gay, ma ha comunque subìto un’aggressione omofoba: “Un gruppo di ragazzi ha iniziato a prendermi in giro da lontano. Lì per lì faccio finta di niente e non li considero, ma questi iniziano ad aumentare con gli insulti, usando parole forti come: ‘Sei un froc*o di merda‘, ‘Vergognati‘, ‘Ricc*ione‘. dopodiché hanno iniziato ad avvicinarsi per avere un confronto con me e hanno provato ad allungare le mani. Per fortuna, sono riuscito a scappare. Al giorno d’oggi una persona si può ... bitchyf

