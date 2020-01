Prende parte a manifestazione della Lega ma era in malattia: dipendente licenziato (Di sabato 25 gennaio 2020) dipendente di un’azienda bolognese licenziato dopo aver preso parte a una manifestazione della Lega di Matteo Salvini a Minerbio: era in malattia. Costa caro un selfie con Matteo Salvini per un dipendente di un’azienda bolognese, che ha partecipato a una manifestazione della Lega… mentre era in malattia. Emilia Romagna, dipendente licenziato dopo aver partecipato a una manifestazione della Lega: era in malattia Cristian Lanzi,un uomo di quarantasette anni dipendente di un’azienda bolognese, ha preso parte alla manifestazione della Lega a Minerbio, Bologna. Non ha resistito al richiamo di Matteo Salvini e ha voluto ricordare il momento con un selfie di rito con il leader della Lega. Lo scatto è stato poi condiviso sui social e non deve aver fatto particolarmente piacere ai suoi datori di lavoro visto che era in malattia. Fonte foto: ... newsmondo

