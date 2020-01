Pattinaggio artistico, Europei 2020: le quadrupliste Trusova e Shcherbakova all’attacco di Kostornaia (Di sabato 25 gennaio 2020) Sarà una gara a dir poco imperdibile il free program della specialità individuale femminile, ultimo atto dei Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena nella città austriaca di Graz. Dopo il vantaggio di sette punti accumulato nello short la russa Alena Kostornaia dovrà infatti difendersi dagli affondi delle compagne di allenamento, pronte a sferrare l’artiglieria pesante a suon di quadrupli. I Campionati Nazionali russi hanno dato una sentenza chiara: una prova perfetta della vincitrice dell’ultima edizione del Grand Prix potrebbe non bastare. Dipenderà quindi tutto dalle performance di Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova che, inserendo i salti da quattro giri di rotazione, potrebbero mettere in seria difficoltà la leadership di Alena Kostornaia, la quale sfodererà comunque tutta l’eccelsa qualità che la contraddistingue atterrando ... oasport

