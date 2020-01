Narciso Parigi canta l’inno della Fiorentina (video) (Di sabato 25 gennaio 2020) La redazione di Firenzepost, dopo il commosso ed emozionante ricordo dedicato a Narciso Parigi dal nostro Direttore, Sandro Bennucci, vuol dedicare all'amico scomparso questo video firenzepost

matteorenzi : Narciso Parigi, ovvero Firenze che canta. Piango con tutta la città e con la famiglia la sua scomparsa. Il labaro v… - LottiLuca : Oggi se ne va la voce di #Firenze. Per me un amico, un nonno della nostra città e della sua amata #Fiorentina. Narc… - Radio3tweet : Ci ha lasciato Narciso Parigi, voce di Firenze e della radio per tanti anni. Qui -