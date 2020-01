LVenture Group, conclusa prima edizione di CodeYourFuture Italy (Di sabato 25 gennaio 2020) Roma, 25 gen. (askanews) – Si è conclusa la prima edizione di CodeYourFuture Italy, il programma di coding gratutito, rivolto a rifugiati, richiedenti asilo e persone in condizione di difficoltà economica. L’iniziativa, nata dall’organizzazione no profit britannica, CodeYourFuture, in partnership con LVenture Group, ha permesso a 12 ragazzi, provenienti da Italia, Russia, Iran, Siria, Egitto, Nigeria ed Eritrea, di acquisire competenze specifiche nei principali linguaggi di programmazione informatica, come ha spiegato Hannah Roberts, organizer di CodeYourFuture Italy. “Abbiamo formato, in 8 mesi, 12 ragazzi tra più di 250 che hanno fatto le richieste. Quelli che sono qui con noi oggi, sono i più bravi di tutti e hanno imparato diversi linguaggi: Java Script, React, Nodel, HTML e CSS. Sono full stack developer oggi. Hanno realizzato anche dei progetti per la ... notizie

Affaritaliani : LVenture Group, conclusa prima edizione di CodeYourFuture Italy - centroELIS : Da #Bolzano a #Palermo un tour in giro per l'italia all'insegna del #confronto e dell'#innovazione: riparte il… -