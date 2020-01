KFC si scusa per il video sessista in cui i ragazzini fissano il seno di una donna (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono arrivate le scuse di KFC, la catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, per il suo video pubblicitario lanciato in Australia. Il filmato, che dura 15 secondi, mostra una giovane donna che si specchia ne vetri oscurati di un’auto e si sistema la tutina corta e la scollatura, senza rendersi conto che, nel veicolo, ci sono due ragazzini che la fissano a bocca aperta, e la loro madre che li guarda con disapprovazione. https://www.youtube.com/watch?v=wRriM-LPy24& È stato Collective Shout, gruppo australiano che promuove campagne contro l’oggettivazione delle donne, a segnalare l’annuncio «sessista» (che è stato mandato in onda in televisione e condiviso sul canale YouTube della catena di fast food). La portavoce Melinda Liszewski ha affermato che il video è «una regressione agli stereotipi stanchi e arcaici in cui le giovani donne diventano oggetti ... vanityfair

SergioZanotti3 : RT @HuffPostItalia: 'Bambini fissano il seno di una donna. Lo spot di Kfc è sessista'. L'azienda si scusa - markgmm : RT @HuffPostItalia: 'Bambini fissano il seno di una donna. Lo spot di Kfc è sessista'. L'azienda si scusa - Dome689 : RT @HuffPostItalia: 'Bambini fissano il seno di una donna. Lo spot di Kfc è sessista'. L'azienda si scusa -