Il latte, gli antibiotici e le risposte delle aziende (Di sabato 25 gennaio 2020) Nei giorni scorsi abbiamo parlato degli antibiotici nel latte trovati secondo un test de Il Salvagente in 21 confezioni di latte, fresco e Uht, di alcuni dei principali marchi italiani comprate in supermercati e discount. In più della metà delle confezioni sono state rilevate tracce di farmaci. Il latte, gli antibiotici e le risposte delle aziende Le più frequenti dexamethasone (un cortisonico), neloxicam (antinfiammatorio) e amoxicillina (un antibiotico), in concentrazioni tra 0,022 mcg/kg e 1,80 mcg/kg. È stato possibile rilevarli grazie a un nuovo metodo realizzato dall’Università Federico II di Napoli e da quella di Valencia, in grado di scoprire contenuti molto piccoli. Niente allarmismi, secondo il direttore della rivista Riccardo Quintili, anche perché è tutto in regola con i limiti di legge, ma voglia di fare chiarezza. “Queste analisi – spiega – non ... nextquotidiano

Ettore_Rosato : #Salvini sarebbe pronto per un format tv: #lemieprigioni di Pellico. Se fossi in lui per ora lascerei da parte le m… - InfinityLu75 : Il latte Mila lo provai a Brixen ed è strabuono come tutti gli atri prodotti Mila. Lo Yogurt fior di latte è una de… - fabioboss_g : RT @Raggelante: - Era talmente dipendente dai latticini che quando s'incazzava gli venivano i nervi a fior di latte. - Io ho l'intolleranza… -