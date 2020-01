Il cane dello studente ruba la scena durante la consegna dei diplomi (Di sabato 25 gennaio 2020) Charlie è un cagnolino davvero speciale. Che ha deciso di rubare la scena agli studenti senior della Horseshoe Bend School in Alabama, negli Stati Uniti, irrompendo sul palco dove venivano consegnati i diplomi, partecipando a modo suo alla cerimonia di laurea. E mettendo un po’ in imbarazzo il suo amico umano. Con la sua presenza Charlie ha messo in ombra e oscurato tutti gli studenti senior della Horseshoe Bend School in un giorno molto importante della loro vita. Certo, la sua irruzione sul palco non è durata poi chissà quanto. Ma quanto basta per far diventare il cucciolo di Logan Branch, uno dei laureati che vive poco distante, protagonista assoluto. durante l’anno scolastico capitava di vedere Charlie mentre andava in giro da solo a far visita gli studenti tra una pausa e ... bigodino

