Dora e Pasquale | silenzio a C’è posta per te | ‘déjà vu’ | Maria sconfitta

C'è posta per te, cala il silenzio: effetto 'déjà vu', Maria De Filippi sconfitta: Dora non rientra in studio Momento déjà vu a C'è posta per te durante la storia di Pasquale, Dora e Nella. Maria De Filippi lascia la trasmissione e cerca di riacchiappare Dora. In studio cala il silenzio e subito la mente …

gracielauhura : Il problema è che Dora non ha mai accettato che suo marito ha avuto da un precedente matrimonio una figlia !Nella p… - Gio_Dbo : RT @Gio_Dbo: Ma Pasquale lo sa che mò che tornano Dora lo avvelena con la pasta e patate?! #CePostaPerTe - ROMINA14004373 : RT @ToniaPeluso: A me così a sensazione il padre non mi pare succube e Dora non mi pare carnefice. Anzi penso che la vittima sia Dora. Pasq… -