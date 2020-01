Coronavirus, ristoratrice italiana a Wuhan: “È tutto chiuso: è una città fantasma” (Di sabato 25 gennaio 2020) Roberta Menin è una ristoratrice italiana che si trova a Wuhan: a Mattino Cinque ha raccontato cosa sta accadendo nella cittadina cinese a causa del Coronavirus. Nei gironi scorsi, una studentessa di 24 anni aveva raccontato la sua versione: la ragazza era bloccata nella quarantena di Wuhan, centro dell’epidemia del virus. Sono immagini di una “città fantasma”, dove tutti i negozi sono chiusi e le persone, le poche che girano, indossano la mascherina. “Mai vista una cosa così: nemmeno con la Sars”, ha confessato Roberta. Coronavirus, storia di un’italiana a Wuhan La situazione a Wuhan è drammatica: il trasporto è stato sospeso, la città è isolata. A causa del Coronavirus, infatti, la zona è diventata un deserto: le persone rimangono chiuse in casa, non vanno più al lavoro ed evitano qualsiasi contatto. “Il centro è stato diviso in tre zone e ... notizie

