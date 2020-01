Brescia, Corini: «Perdere così è frustrante» – VIDEO (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tecnico del Brescia Corini ha commentato la sconfitta incassata tra le mura dello stadio Rigamonti contro il Milan di Pioli Eugenio Corini ha analizzato la sconfitta incassata contro il Milan: «È frustrante fare una prestazione di questo livello e non portare a casa punti. Nella sofferenza dobbiamo ritrovare energia e coraggio per affrontare le prossime gare. Vogliamo prendere quello che a oggi ci manca, ma senza cadere nel vittimismo perché siamo gli artefici del nostro destino». «Tonali è un talento straordinario, ha enormi margini di miglioramento. Sapevamo fosse molto forte e per noi è un orgoglio vederlo crescere. Deve trascinarci verso la salvezza. Da Balotelli mi aspetto gol e applicazione, deve dimostrare di essere un calciatore diverso», ha concluso il tecnico del Brescia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

