Al Teatro Augusteo lo spettacolo musicale ‘Aggiungi un posto a tavola’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 31 gennaio a domenica 9 febbraio, Gianluca Guidi sarà in scena con la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”, di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, che firmano anche la regia originale. spettacolo scritto con Jaja Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli, le coreografie di Gino Landi e le scenografie e i costumi di Giulio Coltellacci, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest. Oltre 160mila spettatori hanno applaudito il simbolo della purezza, la colomba, sintesi di gioia e rinascita, in emozionanti standing ovation sulle note finali dello spettacolo, un pubblico commosso e felice. Rappresentata per la prima volta nel 1974, fu un successo senza precedenti, con centinaia di migliaia di spettatori entusiasti, affermandosi anche sulla scena internazionale con oltre 30 ... anteprima24

cronachecampane : ‘Aggiungi un posto a tavola’ al #Teatro Augusteo dal 31 gennaio al 9 febbraio - Scisciano : TEATRO AUGUSTEO | Aggiungi un posto a tavola - ClaudiaNappiPh1 : @NekOfficial al teatro_augusteo_napoli • • • 100decibelofficial #nek #filipponeviani #neklive20… -