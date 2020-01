Vieni da Me, Arisa sul fidanzato: “Un grande amore, ma mi fa soffrire tanto” [VIDEO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sarà per un altra volta, per quanto riguarda l’annuale partecipazione al Festival di Sanremo, ma l’esclusione dal più importante premio musicale dell’anno non sembra aver sconvolto più di tanto le giornate di Arisa. L’amatissima musicista e personaggio tv è infatti apparsa raggiante e serena a Vieni Da Me; qui, insieme alla conduttrice Caterina Balivo, ha deciso di presentare al pubblico la propria famiglia. Reduce dall’esperienza in maschera al Cantante di Milly Carlucci, la cantante ha dedicato un pomeriggio al racconto delle propria vita personale, rivelando le persone importanti della sua sfera privata. E se genitori e le due sorelle sono volti tutto sommato centrali, è stata accolta con grandissima curiosità la presentazione del suo compagno. Finora tenuto lontano dai riflettori, il partner di Arisa è stato raccontato come “un grande ... velvetgossip

BlitzQuotidiano : Vieni da me, Arisa è fidanzata: “E’ un grande amore. Matrimonio? Ci penseremo” - zazoomnews : Arisa è innamorata la confessione a Vieni da me: il nuovo fidanzato è friulano - #Arisa #innamorata #confessione… - Unf_Tweet : #Arisa a #Vienidame: dopo un grave problema ha imparato a essere felice (Foto) -