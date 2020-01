Via libera del governo al decreto per il taglio del cuneo fiscale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Via libera al decreto legge ad hoc sul taglio del cuneo fiscale. Tutte le novità previste dal provvedimento approvato al Consiglio dei ministri. ROMA – E’ pronto un decreto legge ad hoc sul taglio del cuneo fiscale. Dopo le diverse indiscrezioni dei giorni scorsi, il Consiglio dei ministri di giovedì 23 gennaio 2020 ha dato il via libera alle modifiche previste da luglio. Un cambio di passo fondamentale per rilanciare l’economia e fortemente voluto dalla maggioranza giallo-rossa. Si tratta di un primo importante intervento per cercare di arrivare ad un taglio di tasse per una platea molto ampia di lavoratori dipendenti. taglio del cuneo fiscale, le ultime novità Tutto secondo le previsioni dei giorni scorsi. L’Ansa è entrata in possesso della bozza che è composta da cinque articoli. Prevista una detrazione di 80 euro mensili per le persone con un ... newsmondo

