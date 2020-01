Venuto: dichiarazioni imbarazzanti da Troncarelli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Evidentemente all’assessorato al Welfare della Regione Lazio non hanno ben chiaro cosa sia la disabilita’ e cosa voglia dire essere o avere un disabile gravissimo in famiglia. I problemi ‘provocati dalle scelte gestionali’ di Roma Capitale, come li ha definiti Alessandra Troncarelli, assessora della Regione Lazio, si chiamano ‘continuita’ assistenziale’.” “Parliamo infatti dei fondi insufficienti che la Regione Lazio ha destinato a Roma per il contributo per le persone con disabilita’ gravissima, che sono arrivati a dicembre e non riescono a coprire le esigenze di tutti coloro che sono in graduatoria. Secondo la Troncarelli, nel corso del 2019 avremmo dovuto sospendere, a luglio, il contributo alle persone con disabilita’ gravissima? Nel bel mezzo di un anno di assistenza avremmo dovuto dire alle ... romadailynews

Luxascending : @ComeLava Sì, scusa se suonavo aggressiva e che mi stanno girando ad elica mentre leggevo queste nuove dichiarazion… - Tirzan_juv : @__Fraank_ Io sono pazzo di Paulino, da sempre... coglione! Ce l’avevo col fratello per le sue dichiarazioni. Io ho… -