Tutte le balle della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si chiude oggi la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia-Romagna. Da domani scatteranno le canoniche quarantott’ore di silenzio elettorale, una farsa nel tempo dei social network. Ma almeno la produzione di bufale e fake news dovrebbe subire un rallentamento. Perché durante la campagna elettorale per la conquista della regione rossa per eccellenza ne sono state dette tante di balle. Tutto inizia e finisce con Bibbiano Iniziamo dalla fine, che al tempo stesso è l’inizio della narrazione con cui la Lega ha preparato il terreno per la conquista dell’Emilia-Romagna: il caso Bibbiano. Il piccolo paese in provincia di Reggio Emilia che è stato scosso dall’indagine della Procura sui casi di presunti abusi negli affidi di alcuni minori. Ieri Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni sono tornati sul luogo del delitto per la chiusura della campagna elettorale. Un ... nextquotidiano

