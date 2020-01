Sassari, follia in carcere: detenuto al 41 bis conficca la penna in faccia a un poliziotto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ancora una volta al centro delle cronache c'è la Casa circondariale di Bancali, all’interno della quale si è vissuta questa mattina una giornata ad alta tensione. Nei giorni scorsi un episodio analogo aveva avuto come protagonista il boss Leoluca Bagarella. fanpage

