Sabato, domenica e lunedì stop a veicoli più inquinanti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – “Considerato il persistere di elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dal monitoraggio della rete urbana, e’ stata disposta la limitazione della circolazione veicolare privata nelle giornate del 25 e 26 gennaio nella Z.T.L. Fascia Verde, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, Autoveicoli Benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, Autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2”. Il 27 gennaio, invece, e’ stata disposta la limitazione della circolazione veicolare privata (oltre ai divieti gia’ previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella Ztl “Fascia Verde”. Dalle 7.30 alle 20.30, per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, Autoveicoli Benzina Euro 2. Si evidenzia che l’Ordinanza sindacale prevede misure di contenimento anche per gli impianti termici sull’intero territorio comunale, per ... romadailynews

toyota_italia : Anche questa settimana torna l’Open Weekend Toyota! Ti aspettiamo nei nostri showroom sabato 25 e domenica 26 genna… - OfficialASRoma : ?? Roma-Bologna, venerdì 7 febbraio, ore 20:45 ?? Atalanta-Roma, sabato 15 febbraio, ore 20:45 ?? Milan-Roma, domenica… - toyota_italia : Sabato 18 e domenica 19 gennaio non perdere l’Open Weekend Toyota. Vieni a scoprire il Nuovo C-HR Hybrid con motore… -