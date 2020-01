'Portare Doom Eternal su PS5 e Xbox Series X sarebbe un passo logico' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Siamo ora intrappolati in una finestra temporale in cui qualsiasi nuova importante uscita dovrà affrontare la stessa domanda: ci saranno porting del gioco per le console next-gen? Con il lancio di PS5 e Xbox Series X, sarà molto interessante capire cosa succederà con i giochi più importanti in arrivo e che vedranno la luce su current gen.Uno dei giochi più grandi in arrivo è Doom Eternal. Gli sviluppatori hanno già promesso di spremere al massimo gli attuali hardware, ma cosa farà id Software con il gioco una volta arrivate PS5 e Series X?In un'intervista con Metro, il director Marty Stratton ha affermato che sebbene id Software non abbia ancora parlato di console di nuova generazione, è qualcosa che li interessa. Stratton ha anche ammesso che il porting di Doom Eternal su PS5 e Xbox Series X, e assicurarsi che il gioco sia tra le migliori esperienze disponibili su quelle piattaforme, ... eurogamer

