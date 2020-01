P.a.: Dadone, ‘non servono riforme con il mio nome ma interventi mirati’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – ‘Non ho intenzione di fare riforma col mio cognome, perché penso che l’Italia legiferi fin troppo. C’è un problema di sovrapposizione legislativa, si fanno grandi riforme ma non si valutano gli effetti delle riforme”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, nel corso di una intervista rilasciata agli studenti di Unint Blog, dell’Università degli Studi Internazionali di Roma.“Sono arrivata a questa decisione passando un mese a leggere i fascicoli dei lavori fatti dai miei predecessori. Fermiamoci e andiamo a fare interventi piccoli e mirati di cesellatura sulle norme già in vigore e lavoriamo sugli effetti per migliorare la Pubblica amministrazione”. Nel corso dell’intervista il ministro ha affrontato anche il tema di come risulta difficile per le mamme conciliare ... calcioweb.eu

