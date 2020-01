Nina Moric e Fabrizio Corona più uniti che mai Foto

Luigi Mario Favoloso - Nina Moric lo denuncia : «Percosse e maltrattamenti a lei e al figlio minorenne» : Nina Moric ha denunciato l’ex fidanzato Luigi Favoloso per percosse e maltrattamenti. Lo riporta l’agenzia Ansa. Nei giorni scorsi la modella croata, attraverso il suo avvocato Solange Marchignoli, ha presentato alla Procura di Milano la denuncia che contiene episodi avvenuti tra il 2018 e il 2019 nei suoi confronti e, in un caso, ai danni del figlio minorenne avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona. Un colpo di scena a ...

Fabrizio Corona e Nina Moric incontrano i professori di Carlos - sono tornati a essere una famiglia : Nina Moric e l’ex marito Fabrizio Corona sono stati fotografati mentre si recano a colloquio dai professori di Carlos, il figlio 17enne nato dal loro matrimonio. Con la scarcerazione dell’imprenditore e la firma dell’affido congiunto a proposito del figlio, i tre sono rinati a formare una famiglia.Continua a leggere

Luigi Favoloso ritrovato dopo la fuga - ecco dove è stato beccato l'ex di Nina Moric : Adesso Favoloso si troverebbe in Svizzera. E’ il settimanale “Chi” a pubblicare una foto scattata a Locarno dove l’ex gieffino si troverebbe dopo il suo allontanamento. Di lui si sono perse le tracce dalla fine di dicembre quando ha lasciato la casa dei suoi genitori nel Napoletano senza soldi e doc

