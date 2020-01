Napoli-Mertens, l’addio già a gennaio: pioggia di milioni dalla Francia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Fuori da inizio anno ufficialmente per problemi fisici, Dries Mertens non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. L’attaccante belga è molto corteggiato dalle big europee in virtù delle sue doti e della situazione contrattuale. In assenza di accordo di prolungamento con il Napoli, l’ex Psv può decidere tranquillamente il suo futuro. De Laurentiis gli ha offerto due anni a 4,2 milioni di euro a stagione, ovvero il medesimo stipendio attuale, e sebbene manchi anche l’accordo sul bonus alla firma, Mertens vorrebbe soprattutto garanzie sulle ambizioni future della squadra. Il belga al cospetto di un progetto tecnico importante proprio come quelli di cui è stato protagonista nelle ultime sette stagioni, accetterebbe anche un biennale. Nel frattempo, però, la concorrenza avanza. Come rivela ‘Il ... anteprima24

