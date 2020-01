Meteo invernale: attenzione a FEBBRAIO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Meteo anonimo, pomeriggi miti, assenza di neve, poche piogge: insomma, un gennaio deludente, che va di seguito a un dicembre piuttosto autunnale e non propriamente invernale. Manca il terzo mese, FEBBRAIO: le ultime speranze sono proprio da riporre in lui. Ma come sarà? Ci saranno ondate di gelo? Sarà piatto e monotono? Impossibile dirlo, non c'è la bacchetta magica, ma molte volte il Meteo monotono è collegato a una grande forza nel vortice polare e a un'oscillazione nord-atlantica marcatamente forte. Ne conseguono enormi anticicloni, poche perturbazioni, assenza di gelo. attenzione però a non dare tutto per finito: il trimestre invernale finirà il 29 FEBBRAIO (quest'anno è bisestile), ma, data la fine di gennaio senza gelo, è opportuno ripiegare le speranze di freddo nell'ultimo mese invernale. Non vogliamo né illudere, né essere pessimisti: FEBBRAIO è un mese da ... meteogiornale

infoitinterno : Meteo: ultime PIOGGE, poi da Martedì nuovo STOP invernale, prima di una SORPRESA. Le PREVISIONI per la SETTIMANA - infoitinterno : PREVISIONI METEO - Nel WEEKEND è in arrivo un nuovo PEGGIORAMENTO INVERNALE, con NEVE e MALTEMPO, tutti i dettagli - ameligraziano : Il meteo è il classico “umido” Vietnamita invernale ma l’emozione di percorrere siti con una grande storia alle spa… -