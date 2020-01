Meghan Markle perde un altro membro della sua fondazione. Il nono in 18 mesi - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Carlo Lanna Ha proprio un carattere difficile l'ex duchessa di Sussex, secondo le indiscrezioni la fondazione di Meghan Markle ha perso un altro dipendente in pochi mesi Il divorzio dalla Corona inglese non ha di certo cambiato le abitudini di Meghan Markle. Come ha riportato il Daily Mail, la "duchessa difficile" continua a far parlare di se anche se in questo momento vive in Canada, serenamente, la sua vita con Harry e il piccolo Archie. Dalle prime ricostruzioni sul caso pare che la "Sussex Foundation" si trova senza un dipendente, un membro di punto dell’attività benefica di Meghan Markle. Non dovrebbe destare nessun sospetto se un dipendente della fondazione decide di voltare pagina e guardare ad altri orizzonti lavorativi, ma quando si tratta di Meghan, ogni cosa finisce sotto l’occhio indagatore della stampa. Infatti, con l’uscita di scena di Natalie Campbell, emerge ... ilgiornale

