Maksimovic e Koulibaly sperano, contro la Juve il vero ballottaggio è Ruiz-Lobotka (Di venerdì 24 gennaio 2020) Occhi puntati su Koulibay e Maksimovic. Sono i due difensori centrali che, ad appena due giorni dalla sfida del San Paolo contro la Juve, potrebbero essere inseriti last minute nella lista dei convocati di Gattuso. Il report dall’allenamento infatti continua a recitare “terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Allan e Younes. Lavoro in palestra per Mertens”. E se questi sono tutti indisponibili, invece “Koulibaly ha svolto la prima parte di esercitazioni sulla linea difensiva in gruppo e parte della sessione personalizzato. Maksimovic ha svolto gran parte di allenamento con il gruppo e parte personalizzato”. La formazione, ad oggi, potrebbe ricalcare quella schierata in Coppa Italia. Con qualche ballottaggio a centrocampo e flebili speranze in difesa. Se Koulibaly e Maksimovic non dovessero ... ilnapolista

