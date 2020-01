Loredana Berté polemica con Sanremo: lo sfogo della cantante (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una voce più forte delle altre ha recentemente dato il proprio contributo alla polemica sorta attorno la presenza di determinati concorrenti a Sanremo 2020; si tratta di Loredana Berté, intervenuta con toni a dir poco accesi a dare la propria versione della contesa. Come noto, il Festival di Amadeus si è trovato involontariamente al centro di una discussione infinita in merito ai toni sessisti e misogini assunti dalla produzione. Discorso avviato dall’infelice battuta del presentatore sul ruolo del conduttrici della manifestazione, e alimentato dalla scelta di proporre in concorso un personaggio come Junior Cally. Il rapper di Fiumicino, legato ad un immaginario crudo e platealmente opposto a quello della canzone sanremese, ha resuscitato in merito le accuse di misoginia da sempre associate al genere di appartenenza; una questione che ha portato all’intervento della ... velvetgossip

Corriere : Loredana Berté: «Mia Martini morì di bullismo. Il suo premio non vada a chi scrive testi violenti» - marianna_barba : Io che accolgo la notizia che #GiordanaAngi non duetterà con Loredana Bertè a #Sanremo2020... - Stefaniaugo77 : RT @Corriere: Loredana Berté: «Mia Martini morì di bullismo. Il suo premio non vada a chi scrive testi violenti» -