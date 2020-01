Lodi, assolto l’oste assolto che sparò a un ladro: “Salvini ha telefonato, è felice per me” (Di sabato 25 gennaio 2020) Mario Cattaneo, l'oste che nel 2017 sparò e uccise uno dei ladri che stava rubando nel suo locale, tornato a casa dopo la sentenza del tribunale di Lodi, ha raccontato a Fanpage.it le ore di ansia e di sollievo che ha vissuto. Tra i primi a congratularsi per l'assoluzione - dopo che il pubblico ministero aveva chiesto tre anni per eccesso colposo di legittima difesa - è stato il leader della Lega Matteo Salvini: "Mi ha telefonato, ha detto che era felicissimo". fanpage

