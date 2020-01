Juve arriva Kurzawa, scambio di mercato con il Psg che prende De Sciglio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Juventus e Paris Saint Germain molto presto chiuderanno uno scambio di mercato. I bianconeri acquisteranno il difensore francese Kurzawa, classe 1992, i parigini invece prenderanno Mattia De Sciglio, che lascerà la Juventus dopo due anni e mezzo. De Sciglio sarà l'ennesimo calciatore della Serie A a firmare per il Psg. fanpage

