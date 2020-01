Ivan al GF, Sonia fa delle forti rivelazioni: “Ecco perché non parla di me” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ivan Gonzalez al GF Vip, Sonia Pattarino decide di parlare: forti rivelazioni sul gieffino Grande delusione in Sonia Pattarino da quando Ivan Gonzalez è al Grande Fratello Vip. L’ex tronista, conosciuto in Italia proprio per la sua partecipazione a Uomini e Donne, effettivamente non ha citato minimamente la sua storia d’amore con l’ex corteggiatrice. Un … L'articolo Ivan al GF, Sonia fa delle forti rivelazioni: “Ecco perché non parla di me” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Aurazzurra : RT @rammy933: L ex di Ivan, Sonia. Ha detto tutto. #GFVIP - __Giada : RT @rammy933: L ex di Ivan, Sonia. Ha detto tutto. #GFVIP - CuoreDiPanda : RT @rammy933: L ex di Ivan, Sonia. Ha detto tutto. #GFVIP -