Dramma in strada: si accascia mentre cammina con gli amici e muore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Si accascia mentre cammina in strada con gli amici e muore stroncato da un malore. Tragedia nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio ad Arco Felice, zona del comune di Pozzuoli, dove un uomo di circa 70 anni è deceduto davanti agli amici di sempre. La vittima era con loro per la consueta passeggiata quotidiana, tra lo stadio Domenico Conte, dove gioca la squadra locale della Puteolana, e l’ufficio di collocamento, quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo si è accasciato a terra e, nonostante i tentativi di soccorso da parte degli amici, non ce l’ha fatta. L’ambulanza del 118 arrivata sul posto poco dopo ha solo potuto constatare il decesso della vittima. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Dolore e sgomento nel comune flegreo per la scomparsa ... anteprima24

carlosibilia : Domani sarò a #Bruxelles al Parlamento Europeo. Parleremo di donne e violenza con Isabella Adinolfi e Don Aldo Buon… - BabbaiFabry : RT @carlosibilia: Domani sarò a #Bruxelles al Parlamento Europeo. Parleremo di donne e violenza con Isabella Adinolfi e Don Aldo Buonaiuto,… - giagiangi : RT @carlosibilia: Domani sarò a #Bruxelles al Parlamento Europeo. Parleremo di donne e violenza con Isabella Adinolfi e Don Aldo Buonaiuto,… -