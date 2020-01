Chi è l’Angelo? Il cantante mascherato: “Ho perso qualcuno di importante” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il cantante mascherato: chi è l’Angelo? Nuovi indizi sul personaggio: “Mi sono allontanato da qualcuno di importante” Andrà in onda questa sera la terza puntata de Il cantante mascherato. Dopo l’uscita di Orietta Berti e Arisa, rispettivamente l’Unicorno e il Barboncino, questa sera continua la gara e prosegue la scoperta dei personaggi misteriosi che si nascondono dietro le maschere. Chi è l’Angelo? Al momento l’identità dell’artista celato dietro la maschera è ancora ignota. Nell’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, l’Angelo ha fornito qualche indizio, parlando della sua vita privata e ammettendo: “Dietro questo volto senza espressioni non c’è una persona facile ho commesso degli errori e mi sono allontanato da qualcuno di molto importante nella mia vita”. Angelo, Il cantante ... lanostratv

