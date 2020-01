Calciomercato Napoli: Matteo Politano è vicinissimo, ma manca un dettaglio (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’incontro fra l’Inter e gli agenti di Matteo Politano nella sede del club nerazzurro si è concluso. Davide Lippi e Luca Pennacchi, a capo dell’entourage dell’esterno, hanno dato il benestare al trasferimento dell’esterno in azzurro. manca solo la formalità, mentre Fernando Llorente potrebbe entrare nell’affare solo in un secondo momento. Il Napoli non è così certo di volersene privare. Non è facile trovare in giro, soprattutto a gennaio, un giocatore di quel livello disposto a fare da riserva. Il contratto di Matteo Politano, comunque, dovrebbe essere fino al 2024 con un ingaggio, finalmente accettato, da 2 milioni di Euro più bonus a stagione. Si tratta di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di Euro. I contatti telefonici portati avanti quest’oggi da Cristiano Giuntoli con l’entourage del calciatore hanno ... calciomercato.napoli

