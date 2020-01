Bleeding Edge: al progetto hanno lavorato in media 15 persone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bleeding Edge è il nuovo progetto di Ninja Theory, a differenza delle altre produzioni dello studio (basate su una forte attenzione al singleplayer) questa volta abbiamo un brawler multiplayer caratterizzato da scontri ravvicinati ed azione frenetica.In una recente intervista, il il direttore creativo del gioco Rahni Tucker ha svelato alcuni retroscena legati allo sviluppo del gioco, per poi precisare che solo una quarto del personale dello studio ha effettivamente lavorato sul titolo, ovvero una media di 15 dipendenti:"Quando mi sono immaginato l'idea per la prima volta, ho pensato: Perché non esiste tutto ciò? Per me dovrebbe. Abbiamo poi messo insieme un team molto piccolo e abbiamo iniziato a fare dei prototipi e sperimentare per vedere se l'idea avrebbe potuto funzionare. E così è stato, quindi abbiamo creato il gioco." - ha dichiarato.Leggi altro... eurogamer

