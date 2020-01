Virus di Wuhan, grande paura al Policlinico di Bari per un caso sospetto. Ma i primi riscontri sono negativi (Di giovedì 23 gennaio 2020) La donna era arrivata al pronto soccorso con sintomi apparentemente influenzali, febbre e tosse, e sono state attivate, come da circolare ministeriale, tutte le procedure. E' in isolamento al Policlinico repubblica

MediasetTgcom24 : Virus misterioso, caso sospetto a Bari: rientrava da Wuhan #bari - Agenzia_Ansa : Virus cinese, primo caso a Hong Kong. L'uomo era arrivato da Wuhan in treno #ANSA - Agenzia_Ansa : Possibile caso del virus cinese anche a San Pietroburgo. Il trasporto pubblico di #Wuhan si ferma temporaneamente p… -