Virus cinese a Bari: primo caso sospetto in Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Potrebbe aver raggiunto l’Italia e l’Europa il Virus della Cina, che da giorni spaventa i cittadini della Cina e di tutto il mondo, e preoccupa gli esperti. Una donna di Bari, proveniente rientrata da un tour della Cina, è stata ricoverata al Policlinico di Bari per un caso sospetto di coronaVirus. Virus cinese a Bari: chi è il sospettato La donna, una cantante della provincia di Bari, appena rientrata da un tour in oriente che ha visto toccare anche la città di Wuhan, da cui il Virus ha avuto origini, ha avvertito dei sintomi sospetti e si è recata al pronto soccorso. Nonostante i sintomi fossero simili a quelli causati da una normale influenza, sono state attivate tutte le procedure previste per il contenimento della diffusione del Virus previste dal Ministero della Salute. La donna, dalla notte di mercoledì 22 gennaio si trova ricoverata in isolamento nel reparto di ... notizie

