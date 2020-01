Victor Moses all’Inter, è ufficiale: arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 23 gennaio 2020) L'Inter ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Victor Moses dal Chelsea. L'esterno nigeriano, classe 1990, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Visite mediche completate senza complicazioni. Ritrova Antonio Conte, l'allenatore della sua migliore stagione in carriera con la maglia dei Blues. fanpage

Inter : ?? | ANNUNCIO Trasferimento completato: @VictorMoses è nerazzurro! ??? ?? - MarcoBovicelli : #Inter, Victor #Moses é arrivato in sede per la firma sul contratto con i ???? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Manca solo la firma per il passaggio di Victor #Moses all'#Inter ?? -