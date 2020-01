Valeria Marini: "Rita Rusic non può diffamarmi così. Antonella Elia e Antonio Zequila irrispettosi" (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) A La repubblica delle donne Valeria Marini, presenza fissa della trasmissione, è tornata sul confronto avuto con Rita Rusic nella casa del Grande Fratello VIP nella quinta puntata andata in onda lunedì: "Io sono entrata nella casa con l'intenzione di fare pace" ribadendo che la produttrice tv ha continuato a dire bugie sul suo conto: Io sono stata a fianco di Vittorio (Cecchi gori, ndr). Sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione contro questa persona (si riferisce alla Rusic, ndr). Lei ha detto che io sono una rovinafamiglie e questo molto grave, non puoi diffamare una persona come me dato che alla famiglia ci tengo tanto. Sono andata a chiarire in tv perché sono state dette delle cose false nei miei confronti. Piero Chiambretti si rivolge alla Marini puntualizzando che stavolta le affermazioni della Rusic dette ai giornali sono state dette faccia a faccia ma lei risponde: "No ha ... blogo

